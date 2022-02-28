بيلاروسيا: اجتماع جديد للوفدين الروسي والأوكراني قد يعقد خلال يومين

وطن: قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إنّ اجتماعاً جديداً للوفدين الروسي والأوكراني قد يعقد على الحدود البيلاروسية البولندية في غضون يومين.

وصرح ماكي بعد الجولة الأولى من المفاوضات الروسية البيلاروسية في بلدة بريبيات أن "عقد اجتماع آخر على الحدود البيلاروسية البولندية في غضون يومين بحد ذاته يبعث على الأمل".

ووفقاً له، فإن اجتماع اليوم كان "ضرورياً من أجل مواصلة الاتصالات التي قد تساعدنا على حل جميع قضايا الأزمة الموجودة في الوقت الحالي".

وكانت اختتمت المفاوضات في جولتها الثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة غوميل في بيلاروسيا. وأشار مصدر إلى أنّ "الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات، التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ووقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "حدد الجانبان عدداً من المسائل التي تحتاج إلى الحل، والتي من أجلها التقى الوفدان".

وتابع: "ناقش الوفدان أيضاً، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها".

من جهته، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إنّ الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.

ولفت ميدينسكي إلى أنّ "المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنّ بلاده مستعدة لمواصلة السعي إلى حل دبلوماسي، لكنها ليست مستعدة للاستسلام.

وقال كوليبا: "أنا دبلوماسي، يجب أن أؤمن بنجاح المحادثات، ولكن في نفس الوقت هدفي الرئيسي كدبلوماسي الآن هو فرض المزيد من العقوبات على روسيا".

وأشار إلى أنه يسعى أيضاً إلى "جلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وعزل روسيا بقدر ما يمكن في الساحة الدولية"، لذلك "أنا أركز على هذا الجزء من الدبلوماسية. نحن لا نقف فقط من أجل أنفسنا ولكن من أجل النظام العالمي كما نعرفه".

وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.

ووافقت أوكرانيا، صباح أمس، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمراً بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة تأهب خاصة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، أمس الأحد، أنه "لا يعوّل كثيراً" على نتائج الاجتماع الروسي الأوكراني في بيلاروسيا.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض وساطة "إسرائيل" في حل الأزمة في أوكرانيا.

(الميادين)