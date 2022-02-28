بوتين: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها واستئصال النازية فيها شروط رئيسية لأي تسوية

وطن: أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية إلا إذا التزمت كييف بالحياد و"نزع السلاح" بجانب اعترافها رسميا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

جاء ذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكرملين. وأضاف أن بوتين أدلى بهذه التعليقات في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي. وقال إن "روسيا منفتحة على المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وتتوقع أن تؤدي (المحادثات) إلى النتائج المرجوة".

وقال الكرملين، في بيان، إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين أن بوتين اشترط "الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية واستئصال النازية فيها وضمان وضعها الحيادي" لتسوية النزاع.

وشدّد بوتين على أن إنهاء النزاع "ليس ممكنًا إلّا إذا أُخذت المصالح الأمنية المشروعة لروسيا بالاعتبار وبشكل غير مشروط".

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي لفت إلى أن "القوات المسلحة الروسية لا تهدد المدنيين ولا تستهدف المنشآت المدنية، بل يأتي التهديد من القوميين الأوكرانيين الذين يتخذون الأهالي المدنيين كدروع بشرية وينشرون عمدا أسلحة هجومية في أحياء سكنية، كما أنهم كثفوا قصف مدن دونباس".

واختتم البيان بالقول إن بوتين وماكرون اتفقا على "البقاء على اتصال فيما بينهما".

المصدر: (روسيا اليوم)