مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية، والأهالي يتصدون لهم

وطن: هاجم مستوطنون بحامية جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي هبوا إلى المنازل في مدخل القرية، للدفاع عنها وصد الاعتداءات، مما أدى لاندلاع المواجهات بين المواطنين من جهة، والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين على مدخل القرية عصر اليوم.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن مستوطنة أصيبت، اليوم الاثنين، عقب إلقاء الحجارة صوب مركبته قرب القرية اللبن.