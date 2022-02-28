مجلس إدارة بنك فلسطين يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 26.1 مليون دولار نقداً وأسهماً مجانية





وطن: أوصى مجلس إدارة بنك فلسطين خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شباط 2022 بتوزيع مبلغ 26,094,067 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة خلال العام الماضي 2021 أي ما يعادل 12% من رأس المال المدفوع. كما قرر المجلس تحديد يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من آذار القادم موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لهذا العام.

وتنص التوصية لمجلس الإدارة للهيئة العامة على توزيع الأرباح نقداً وأسهماً مجانيةً بما مجموعه 26.1 مليون دولار أمريكي وذلك على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعادل 19,569,017 دولار ونسبتها 9% من رأس المال المدفوع، وأسهم مجانية بقيمة 4,587,847 دولار أمريكي وهي ما يعادل 2.11% من رأس المال المدفوع، كما سيتم رسملة مبلغ 1,937,203 دولار لأسهم مجانية وتمثل ما نسبته 0.89% من رأس المال المدفوع محولة من احتياطيات المخاطر المصرفية وتوزيعها كأسهم مجانية. حيث سيتم توزيع الأرباح والأسهم المجانية على المساهمين المسجلين في مركز الايداع والتحويل في بورصة فلسطين حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2022/03/24 كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع، وبذلك سيرتفع رأس مال البنك من حوالي 217 مليون دولار أمريكي إلى 223 مليون دولار.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة بنك فلسطين حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 56.5 مليون دولار صعوداً من 22.4 مليون دولار تحققت في العام 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 152.1%. فيما حققت المجموعة ارتفاعاً جيداً في مجموعة من المؤشرات المالية الأخرى.

وأكد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، بأن توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح جاءت منسجمة مع النتائج المالية التي حققها البنك والمجموعة خلال العام 2021، حيث جاء بنتائج مميزة مجتازة مراحل التعافي إلى مرحلة النمو المستدام. موضحاً أن الأرباح الصافية لمجموعة بنك فلسطين قد قفزت العام الماضي مدفوعةً بالسياسات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها المجموعة على صعيد كافة أنشطتها وعملياتها الداخلية والخارجية، وعلى مستوى شركاتها التابعة، والتي اتسمت بالمرونة والقدرة على التأقلم للتعامل مع الأزمات والتحديات ولا سيما الظروف الاقتصادية.

وأردف الشوا أن العام الماضي تميز بعطاء أسرة المجموعة حيث كان عام العمل والإبداع بامتياز، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية للجائحة والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بنا. مشيراً إلى أن النمو المتحقق في عمليات البنك والشركات التابعة، وتوجه المجموعة لتبني استراتيجية النمو والتأثير المستدام وما شمله من تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير العمليات المصرفية والاستدامة، أدى إلى زيادة في كافة المؤشرات، وتحقيق النمو في إجمالي الدخل ليصل إلى 262 مليون دولار في العام 2021 وبنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة مع 222 مليون دولار خلال عام 2020.

من جانبه أكد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين على التزام البنك بالعمل المستمر وفق سياسات وأنظمة تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين بما يلبي تطلعاتهم نحو النجاحات المستمرة للبنك. وتعظيم حقوق المساهمين كأولوية رئيسية. مضيفاً بأن العام 2021 أظهر نتائج قوية في إيرادات البنك مع زيادة الأصول والسيولة والتسهيلات مع الامتثال لنسبة كفاية رأس المال والمتطلبات التنظيمية الأخرى. معبراً عن أمله بأن يحمل العام 2022 تطورات إيجابية، بتعافي اقتصادنا بعد إثر تداعيات COVID-19 ".