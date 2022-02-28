الأمم المتحدة تتحدث عن 500 ألف لاجئ من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يستعد لاستقبالهم

وطن: قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، فيما أكدت برلين استعداد الاتحاد الأوروبي لقبولهم جميعا.

وكتب رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، عبر "تويتر" "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".

وقالت شابيا مانتو، الناطقة باسم المفوضية التي يقع مقرها في جنيف، إنها سوف تقدم قريبا تفاصيل حول الأرقام حسب البلد.

من جانبها، قدرت مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عدد اللاجئين الأوكرانيين بحوالي 400 ألف شخص حتى الآن.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربك أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول جميع اللاجئين من أوكرانيا الذين يصلون إلى أراضي التكتل، وقالت: "سنقبل كل الأوكرانيين.. أظهرنا أننا كأوروبيين أقوى بكثير مما توقعه البعض".

في وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن حوالي 1800 لاجئ من منطقة الصراع وصلوا إلى ألمانيا في الأيام الأخيرة.

وأمس الأحد صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها تعول على قيام ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات سريعة للاجئين القادمين من أوكرانيا، و"إيجاد حلول غير بيروقراطية لإيصال الناس إلى مكان آمن بأسرع ما يمكن".

وأيد وزراء الداخلية الأوروبيون الأحد بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الأعمال القتالية، والذين قد تصل أعدادهم إلى "الملايين".

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا الخميس الماضي لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.