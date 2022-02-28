90 ألف مواطن شدوا الرحال للمسجد الأقصى اليوم بذكرى الإسراء والمعراج

وطن: صرح مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، أن الاعداد التي شدت الرحال اليوم للمسجد الاقصى المبارك لإحياء ذكرى الاسراء والمعراج تجاوزت الـ90 ألف مواطن حتى عصر اليوم الاثنين.

وكان خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، دعا يوم السبت، الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الشيخ صبري إن "معجزة الإسراء والمعراج وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهي مرتبطةٌ بعقيدة المسلمين".

وأضاف: "من واجب المسلمين استثمار هذه المناسبة للمرابطة وأداء الصلوات في المسجد الأقصى، والمشاركة في حلقات الذكر، وحضور الدروس التي تشرح حادثة إسراء سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وعروجه إلى السماوات العُلى، حيثُ فرض الله تعالى الصلاة في سماء القدس على أمة الإسلام".

وطالب الشيخ صبري في هذه المناسبة العرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم، وأن يعززوا صفوفهم، ويكثّفوا جهودهم، ويوحدوا مواقفهم لحماية المسجد الأقصى المبارك، وصون المقدسات الدينية والأملاك الوقفية في مدينة القدس وفلسطين.