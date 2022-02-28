الصحة: 12 وفاة و1256 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة و1256 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتا وفاة في مدينة القدس، حالتان في جنين، حالة في طوباس، حالة في قلقيلية، 4 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 16، طوباس 5، جنين 43، نابلس 98، ضواحي القدس 5، مدينة القدس 620، بيت لحم 21، رام الله والبيرة 91، طولكرم 51، سلفيت 3، الخليل 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 1650".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 90 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.