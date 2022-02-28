الدفاع الروسية: سلاح الجو يسيطر على كامل الأجواء الأوكرانية

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الاثنين، أنّ قواتها سيطرت على محطة زابوروجييه الكهروذرية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّ "المستوى الإشعاعي في محيطها طبيعي".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إنّ "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجييه النووية، والمناطق المحيطة بها، بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل".

وتقع المحطة على نهر دنيبرو، شمال مدينة ميليتوبول، جنوب أوكرانيا.

كما أكد المتحدث باسم الدفاع الروسية أنّ "سلاح الجو الروسي يسيطر على كامل الأجواء فوق أوكرانيا".

وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين".

وكشف كوناشينكوف أنّ "الجيش الروسي فتح ممراً إنسانياً آمناً لجميع المدنيين المقيمين في العاصمة كييف، حيث يمكنهم المغادرة بحرية على طول الطريق السريع كييف-فاسيلكوف"، مشيراً إلى أنّ "هذا الطريق مفتوح وآمن، والقوات المسلحة الروسية تقصف الأهداف العسكرية فقط، إنما السكان المدنيون ليسوا في خطر".

وأوضح أنّه "في المجموع، ومنذ بداية العملية، أصابت القوات المسلحة الروسية 1114 هدفاً من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، من بينها 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية".

وتأتي السيطرة على محطة زابوروجيه الكهروذرية، ومدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين، في وقت تتواصل فيه العمليات الروسية في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أمس الأحد، إنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "السبيل الوحيد لإحلال السلام"، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، و"منع المذابح والحرب".

(الميادين)