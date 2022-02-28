اختتام المرحلة النظرية لأعمال الدورة التدريبية لإعداد وكتابة التقارير للائتلافات التربوية في المنطقة العربية

وطن: اختتمت المرحلة النظرية لأعمال الدورة التدريبية لإعداد وكتابة التقارير للائتلافات التربوية في المنطقة العربية ضمن برنامج أكاديمية السياسات للتقرير الكاشف لبناء القدرات والتمكين للائتلافات التربوية في المنطقة العربية. حيث تعتبر هذه المرحلة مقدمة لإعداد التقرير الفعلي الكاشف لحالة الحق في التعليم في المنطقة العربية .

وفي هذه المناسبة أشار السيد رفعت الصباح الى ان انجاز هذه المرحلة يعد نقطة تحول في إطار العمل الجمعي لتحسين بيئة التعليم ، مضيفا "من خلال توحيد الجهود القطرية والخروج بتصنيف واقع التعليم على الارض، والعمل على بناء التوصيات والمنهجية في التواصل لإستخدام التقرير الكاشف كإحدى وسائل كسب التأييد لإعمال الحق في التعليم."

وتابع "ان الحملة ستسخر كل امكانياتها من خلال توفير الخبراء لدعم الائتلافات في إعداد التقرير الكاشف على الصعيد المحلي والاقليمي. وان نكون قادرين على تحليل الوقائع وتوجيه المعطيات لضمان حماية الحق في التعليم ."

وبدوره قال المدرب كمال المشرقي ان هذه المرحلة كشفت عن الحاجة الى تفعيل العمل الجماعي بين الائتلافات التربوية من خلال استخدام آلية التقارير الدورية والتفاعل مع الاليات الدولية. وأثبتت هذه المرحلة من التدريب الى أن هناك مجموعات مؤهلة للعمل في إعداد التقارير تحتاج الى الفرص لتمكينها من القيام بواجبها ، كما انها فرصة أن يكون لدينا تقرير كاشف في المنطقة العربية يعطينا مؤشرا مهما لتعزيز المسؤولية وتحمل الادوار في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على التعليم داخل كل دولة وتضمينها في إطار تقرير كاشف يعزز من هذه الادوار والمسؤوليات .

وأضاف المشرقي الى أن هذه المرحلة ركزت على بيان ترجمة الالتزامات والتعهدات الى سياسات عملية من خلال تحليل هذه التوصيات والالتزامات وبناء المؤشرات المعتمدة على مؤشر الهياكل ومؤشر العمليات ومؤشر النتائج. حيث تم تحديد المعلومات عن الحالات والوقائع المراد معالجتها من خلال بيان الانشطة والمخرجات المعنية بالتعليم وكذلك بيان المبادئ والمعايير المرتبطة بالحق في التعليم وعلاجها بالاضافة الى تقييم ورصد الجهود الخاصة بتعزيز وحماية الحق في التعليم .

وفي هذه المرحلة تم استعراض انجازات العمل الجماعي لكل دولة حيث قدم الأستاذة أمل البرغوثي من فلسطين استعراض مجموعة فلسطين في مراجعتها للتقارير والملاحظات الختامية المقدمة عن التقدم في تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وأوضحت غياب قائمة حالة الابلاغ المرتبطة بالتقارير والملاحظات والختامية وكذلك رؤية مجموعة فلسطين للمرحلة المقبلة من هذا التدريب – فيما عقب المدرب كمال ان سبب غياب هذه القائمة هو تأخر توقيع فلسطين على العديد من الاتفاقيات مرتبطا بتاخر فبولها كعضو مراقب في الأمم المتحدة.

بدوره قدم الدكتور عبد القاهر الحميدي مداخلة مجموعة اليمن والتي استندت إلى مراجعة شاملة للتقارير المقدمة سابقا والملاحظات الختامية عليها كما أوضح غياب التقارير المقدمة للمنظمات الدولية منذ اندلاع الحرب في اليمن وما يلازم ذلك من غياب المرجعية الوطنية الملتزمة بتقديم التقارير بسبب حالة الانقسام بين صنعاء وعدن وغياب الدور الرقابي للهيئات الدولية او المؤسسات المحلية وما يتصل منها بالحق بالتعليم.

أما فيما يخص مجموعة العمل لدولة تونس فقد قدمت الأستاذة عنان عكروتي شرحا عن التقارير التي قدمتها الدولة التونسية وما رافقها من ملاحظات ختامية في الفترات السابقة واتصال كل بند منها بالحق بالتعليم وأوضحت ان العديد مما ورد في التقارير يبقى في حالة الدسرد الإنشائي ولم يلامس الواقع في العديد منه وكذلك اوضحت أهمية دور الائتلاف التونسي في رصد وتوثيق كل ما يتصل بتعهدات الدولة.

فيما تابعت الأستاذة سهام عوادي شرح وتقديم ما يتصل بالحالة التونسية واستعرضت العديد من الاتفاقيات التي تلامس الحق بالتعليم وضرورة متابعة المجتمع المدني التونسي لتنفيذها، تلا ذلك مداخلة الاستاذ هارون محمد من الائتلاف الموريتاني والذي استعرض الاتفاقيات الموقعة من حكومات بلاده وما تلاها من تقديم تقارير وملاحظات ختامية اكدت في معظمها على ضرورة ايفاء الحكومة بالتعهدات والتزامات الواردة وكذلك الحاجة الملحة لتطوير مهارات الائتلاف الموريتاني في كتابة التقارير الكاشفة وخصوصا فيما يتصل بالحق بالتعليم، ابو حنيفة معلا الطيب قدم بالنيابة عن الائتلاف السوداني شرحا تفصيلا لاهم الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة واين يقع الحق بالتعليم منها وكذلك قدم شرحا عن دور الائتلاف السوداني في تشجيع الحكومات المتعاقبة على اعمال وانفاذ ما يتصل بالحق بالتعليم فيما ورد من الاتفاقيات.

واكد استمرار عمل الائتلاف السوداني في تطوير وتعزيز جودة التعليم في القطر السواني والجهد الجماعي العربي المرتبط بهذا الحق من خلال دور السودان اللميز في الحملة العربية للتعليم للجميع ، اما ورقة الائتلاف اللبناني فقد قدمتها الاستاذة هدى نقوزي واستعرضت من خلالها مراحل التوقيع والمصادقة من الدولة اللبنانية على الاتفاقيات الدولية وتبيان موقع التعليم من كل منها وكذلك استعراض ما انجزه الائتلاف اللبناني في تثبيت الحق بالتعليم للجميع مع ما يشهده لبنان من حالات نزوح للاجئين السورين وما ارتبط كذلك بالتعليم للاجئين الفلسطينيين من خلال برنامج التعليم التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقدمت اهمية استمرار الائتلاف اللبناني في رصد وتوثيق كل ما يتعلق بالحق بالتعليم على الأراض اللبنانية، وفي مداخلة الاستاذة خديجة اليملاحي عن الائتلاف المغربي تم استعراض الحالة الحق بالتعليم فيما اتصل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المغرب والمكانة القانوية لها في المغرب والجهد الذي يوم به الائتلاف المغربي في رصد وتوثيق كل ما يتصل بها الجانب وكذلك استعرضت العديد من النقاط المهمة التي وردت في الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة وماتبعة كل ما يتصل بالتعليم منها، ختاما قدم الاستاذ عبد الرازق المحتسب شرحا مفصلا عن التقارير والملاحظات التي قدمت للاردن وما انجز منها ومابعة عمل الحكومات الانجاز المطلوب وفق التزاماتها وكذلك خصوصية الحالة الاردنية فيما يتصل بتوفير التعليم لجميع المقيمين على اراضيه من لاجئين فلسطينيين او النازحين السوريين والدور المهم الذي يقوم به الائتلاف الاردني في متابعة قضايا التعليم .

وبدورها اشارت الاستاذة ميس بدوي المشرفة على الاكاديمية الى ان هذه الفرصة اتاحت للمجموعة التعرف على الادوات المشتركة في تحديد القضايا التي تساهم في إعداد التقارير الكاشفة . وانطلاقة لمرحلة جديدة في تجسيد وتوحيد الادوار والمهام والمسؤوليات وفي اعادة ترتيبها بما يضمن اضافة نوعية . وسيتم العمل كإحدى المخرجات من هذا اللقاء الى إنشاء المرصد الفلسطيني لرصد مدى الالتزام بإعمال بالحق بالتعليم وتمهيدا لإعداد المرصد العربي والذي سيساهم في بناء التقرير الكاشف .