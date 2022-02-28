صحة غزة : وفاتان و507 إصابات بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1884 فحصًا مخبريًا.

وسجلت 1650 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 245917، بينهم 12352 حالة نشطة و231658 حالات تعافٍ و1907 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 133، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما تلقى اللقاح 657151.