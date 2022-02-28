روسيا واكرانيا .. مفاوضات تحت النار

وطن: تنطلق اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا واوكرانيا .

ووصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من:

- وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب الحاكم" دافيد أراخاميا

- نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي

- مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك

- النائب رستم أوميروف

- النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين

والوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئاس الروسي، ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن الهدف الأول وقف الاعمال القتالية الروسية.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي أن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية من البلاد.

وبينما تنعقد المفاوضات، لا تزال المعارك تدور على اكثر من محور في اوكرانيا، في ظل حديث عن تقدم قوات عسكرية روسية برية كبيرة باتجاه العاصمة كييف.