الجيش الروسي: يمكن للمدنيين مغادرة كييف "بحرية" وأجواء أوكرانيا بكاملها تحت سيطرتنا

وطن: أكد الجيش الروسي الإثنين، أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا "بحريّة" متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح تلفزيوني: "كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف- فاسيلكيف" جنوب غرب العاصمة الأوكرانية.

وأكد الناطق كذلك "التفوق الجوي" الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من الغزو.

في سياف اخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تحرس وتسيطر بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "سيطر العسكريون الروس على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية. يحرس العسكريون الروس بشكل كامل المناطق المحيطة بمحظة زابوروجيا النووية ويسيطرون عليها".

وأضاف أن عمال المحطة يواصلون عملهم في المنشأة، كما يشرفون على الوضع المشع فيها، متابعا أن "الخلفية المشعة طبيعية" في المحطة.

وضعت القوات المسلحة الروسية في اليوم الأول من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيطرتها على محطة تشيرنوبول النووية الأوكرانية. وقال كوناشينكوف آنذاك إن الجانب الروسي وأفراد الكتيبة المنفصلة لحراسة المحطة اتفقوا على القيام المشترك بحراسة وحدات المحطة لضمان أن "وحدات القوميين الأوكرانيين أو المنظمات الإرهابية الأخرى لن تتمكن من استخدام الوضع القائم في أوكرانيا لتنظيم استفزاز نووي".