"بكدار" يختتم الورشة الثانية لـ "قاعدة بيانات المانحين" ويعقد تدريبا حول "الموازنة العامة"

وطن: اختتم المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" اليوم الأحد، ورشة تعريفية "بقاعدة بيانات المانحين، حضرها ممثلون عن مجلس الوزراء وعدد من الوزارات وجهات مانحة، والمؤسسات ذات العلاقة وصحفيون.

عُقدت الورشة في قاعة الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية في بيرزيت، في اليوم الأول تم استعراض اقسام موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، مع التركيز على برنامج "قاعدة بيانات المانحين"، والذي تم تصميمه ليكون وجهة معلوماتية للباحثين وصناع القرار فيما يخص أموال الدول المانحة والقطاعات التي استهدفتها والتي تم تقديمها للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها، علما بأنه تم تنفيذ البرنامج بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية-جدة

وخلال الورشة رحب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتخطيط يوسف عبد الفتاح بالحضور، نيابة عن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار – بكدار. واستعرض خلال كلمته الدوافع والأهداف لإنشاء مشروع "بوابة اقتصاد فلسطين" الذي تم إطلاقه ليكون عنوانا للباحثين والصحفيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي بالثقافة الاقتصادية والمالية ورفع مستوى معرفة المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والتنموية، وآلية الوصول للخدمات الاقتصادية التي توفرها مختلف القطاعات.

وأكد ان "بكدار" ارادت من قاعدة بيانات المانحين وموقع بوابة اقتصاد فلسطين إعلاء صوت الرقم والحدث الاقتصادي الخاص بالمنح والمساعدات لنكون شركاء في دعم جهود تحريك العجلة الاقتصادية.

بدوره، شكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل القائمين على هذا المشروع، وشدد على أهمية "قاعدة بيانات المانحين" التي أطلقها "بكدار"، ودعا إلى الاستفادة من مخرجات هذه الورشة، وأهمية تغذية الموقع بالبيانات المحدثة بشكل دوري، بما يمثل روح التكامل بين مؤسسات الدولة.

واقترح خليل تشكيل جسم موحد بين كل الجهات ذات العلاقة، من أجل دراسة وتطوير قاعدة البيانات، ورفدها بالبيانات والدراسات والأبحاث أولاً بأول. كما دعا لايجاد آلية لدمج هذا الجهد المميز في برنامج أكبر يعمل مجلس الوزراء الفلسطيني على اطلاقه بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ومن ضمنها "بكدار"، بحيث يصبح كل ما يتم تقديمه من اموال مانحة لفلسطين مؤرشفا ومحدد الوجهة بما يسهل مهمة الباحثين والمانحين وصناع القرار.

وفي اليوم الثاني تم عقد ورشة تدريبية حول "تحليل بيانات الموازنة العامة" مع التركيز على جزئية المنح والمساعدات الدولية، ونفذها الباحث والمختص في شؤون إعداد الموازنة العامة الفلسطينية مؤيد عفانة، بمشاركة فاعلة من صحفيين اقتصاديين من شبكة الصحفيين الاقتصاديين ومن مركز الاحصاء الفلسطيني وعدد من الوزارات ذات العلاقة، وذلك بهدف مساعدتهم على فهم بنود الموازنة العامة، ودعم إنتاج مواد صحفية مهنية ودقيقة تساهم في رفع مستوى الوعي الاقتصادي، وبالتالي دعم جهود التنمية في فلسطين.

