التربية: البروفيسور رائد سليمان يصطحب طلبة مدارسنا برحلة إلى عالم الفضاء

وطن: استضافت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، افتراضياً، البروفيسور رائد سليمان في الحلقة الثانية من برنامج "استكشاف العلوم".

واصطحب البروفيسور سليمان طلبة المدارس والمشاركين برحلة علمية مثيرة؛ حيث تحدث فيها عن "تمبو" الذي اختارته وكالة ناسا كأول مرصد لبرنامج مشروع أجهزة قياس الأرض، ليطلق في الفضاء في العام 2023، من أجل قياس تلوث الغلاف الجوي لأمريكا الشمالية، وإمكانية تطبيق هذه التقنية لقياس الغلاف الجوي لفلسطين من سطح الأرض.

وأدار اللقاء؛ الطالب خالد عابد، والطالبة إسلام صالح؛ من تربية جنين؛ وسط تفاعل من الطلبة وتوجيه أسئلة عميقة للضيف.

يشار إلى أن البروفيسور سليمان عالم في مركز الفيزياء في هارفارد وكامبريدج، ويعمل في مجال الفيزياء الذرية وعلوم الشمس والك