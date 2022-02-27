شركة أدوية إيرانية تعلن إنتاج لقاح مضاد لمتحور "أوميكرون"

وطن: أعلنت شركة أدويةٍ إيرانيةٍ، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاحٍ مضادٍّ لمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

وقالت شركة "بركة" الإيرانية لإنتاج الدواء، إنَّ الباحثين لديها "نجحوا في الكشف عن لقاحٍ قادرٍ على الوقاية بنسبةٍ عاليةٍ من المتحور أوميكرون".

وجاء الإعلان عن الاكتشاف خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة وباء "كوفيد-19"، برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وشدَّد الرئيس الإيراني خلال الاجتماع على "ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا".

وأعرب رئيسي عن "ارتياحه بشأن التقرير المقدَّم حول تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد"، داعياً الجهات المعنية في البلاد لـ"حثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة".

(الميادين)