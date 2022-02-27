"الخارجية": سفارتنا في موسكو تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا في المناطق الروسية الحدودية

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية تتابع أوضاع الجالية والطلبة خاصة في المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أفادت السفارة بأنه منذ اليوم الأول للأحداث شكلت على الفور خلية أزمة لمتابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا في المدن الروسية المجاورة والقريبة من الحدود الروسية-الأوكرانية، وأنه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي واصلت متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لأوضاعهم، للاطمئنان على سلامتهم ولتوفير أي خدمات أو مساعدة ممكنة لهم إذا تطلب الأمر.

وأكدت السفارة على التالي:

1- منذ صباح يوم 24/02/2022 من اندلاع الأحداث تم إجراء كافة الاتصالات اللازمة من أجل ضمان سلامة أبناء الجالية والطلبة في المدن الحدودية والمجاورة لأوكرانيا، والاستفسار من رؤساء اتحادات الطلاب والجاليات في تلك المدن، والاطمئنان عليهم، والذين أكدوا أن الحياة في المدن الروسية الحدودية تسير بشكل عادي، والحياة الدراسية كالمعتاد ولم يطرأ أي تغيير على نمط الحياة المعيشة والدراسية فيها.

2- تم تشكيل خلية في السفارة برئاسة السفير عبد الحفيظ نوفل، وتم تعميم هواتف السفارة والهاتف النقال للمستشار الثقافي من أجل التواصل مع أبناء جاليتنا وطلبتنا.

3- أبناء جاليتنا وطلبتنا في المدن الحدودية والمجاورة لأوكرانيا بخير، ونؤكد على متابعتنا لهم ساعة بساعة ونتمنى لهم وللجميع السلامة والتوفيق.