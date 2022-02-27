القدس للتمكين والتنمية تواصل تقديم المنح الدراسية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية

وطن: تواصل جمعية القدس للتمكين والتنمية احدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس تقديم مئات المنح الدراسية الجديدة للطلبة المقدسيين الجامعيين للعام الدراسي 2021-2022 ضمن مشروع صندوق منح وإقراض الطلبة المقدسيين.

وأوضح القائم بأعمال المدير العام للجمعية طاهر الديسي، أن برنامج دعم الطلبة المقدسيين يتواصل للعام السابع على التوالي، محققا نموا متصاعدا، من خلال تقديم المنح الدراسية لمئات الطلبة المقدسيين وفي مختلف الجامعات الفلسطينية وبمختلف التخصصات.

وتشمل هذه المنح 7 جامعات وهي: النجاح وبيرزيت والقدس وبيت لحم والقدس المفتوحة وفلسطين الاهلية والكلية العصرية الجامعية. وبلغت قيمة هذه المنح الدراسية ما يقارب 300 الف دولار فيما بلغ عدد الطلبة المستفيدين منها 419 طالب وطالبة.

ويعتبر صندوق منح واقراض الطلبة المقدسيين احد برامج صندوق ووقفية القدس ويهدف لتمكين الطلبة من استكمال تعليمهم الجامعي وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ، ويتضمن البرنامج مشروع تطوع وانتماء لتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع للطلبة المستفيدين من المنح، وكذلك مشروع بناء قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم الحياتية من خلال دورات وورشات متخصصة.