غزة.. تشكيل لجنة وطنية لإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

وطن: أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الأحد، تشكيل لجنة خاصة لدعم وإسناد كفاح أبناء شعبنا الفلسطيني في حماية أرضهم وهويتهم الوطنية وكرامتهم الإنسانية في الداخل المحتل.

وذكرت لجنة المتابعة أنّ اللجنة الوطنية تضمّ مختلف مكونات شعبنا من قوى وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات شعبية وأهلية؛ وذلك لتنظيم أكبر حملات مساندة ودعم لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الفصل العنصري والاضطهاد القومي التي يمارسها الاحتلال.

وأدانت اللجنة السياسات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسات العنصرية، ومعاقبة دولة الاحتلال على هذه السياسات الفاشية التي تخالف الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية كافة.