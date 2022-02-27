استمرار العمل في حي "لنا" القدس.. صب خرسانة بما يزيد عن 3000 متر مكعب

وطن: أعلنت مجموعة مسار العالمية عن إنجاز شركة الإخوان خلايلة المنفذة لأعمال البناء في حي "لنا" القدس صبة أساسات خرسانية للطابق الأرضي استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

واعتبرت المجموعة في بيان لها، وصل وطن، أن هذا العمل إنجاز نوعي جديد يعكس تميز واستدامة أعمال البناء في الحي، والتزاماً بأعلى المعايير العالمية في مجال التشييد والبناء.

وشهد هذا الإنجاز استخدام خرسانة بما يزيد عن 3000 متر مكعب، و450 طناً من الحديد، في عملية استمرت من مساء السبت حتى منتصف الأحد، حيث تعكس هذه الصبة تركيز المطور على البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لضمان إنجاز حي متكامل.

وحول هذا الإنجاز، قالت المهندسة إيناس موسى، مديرة حي "لنا" القدس: "هناك تصاعد ملحوظ لوتيرة أعمال البناء حيث حققنا اليوم نقلة استثنائية في أداء القطاع العقاري العربي في القدس جعلت من الحي مثالاً يحتذى به في دقة التنفيذ وجودة وكفاءة المواد المستخدمة".

وأضافت قائلة: "وظفنا كل الخبرات المهنية والهندسية والفنية عبر دمج التقنيات الحديثة مع متطلبات السوق لإنجاز المرحلة الأولى من حي "لنا" في غضون 30 شهراً"، مشيرةً إلى أن مهنية وحرفية المقاول ساهمت في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لأعمال الصبة، لا سيما وأنها امتدت لساعات طويلة ومتواصلة خلال الليل نظراً للكميات الكبيرة المستخدمة، حيث تم الحرص على تجنب إزعاج الجوار وتفادي إعاقة حركة السير، عن طريق إبلاغ القاطنين بالمنطقة بوقت وزمان العمل بشكل مسبق عبر منشورات وزعت عليهم لضمان راحة الجميع.

ومن جهته، قال إيهاب خلايلة، المدير العام لشركة الإخوان خلايلة: "شارك عشرات العمال والمهندسين على مدار 20 ساعة متواصلة في العمل لإنجاز هذه القاعدة الخرسانية"، معتبراً هذه المهمة بغير المسبوقة بالنظر إلى مسطح القاعدة وسماكة وكمية الباطون إضافة إلى كميات الحديد المستخدمة.

وأكد أن تميز نوعية هذه القاعدة الخرسانية من حيث جودة التخطيط الهندسي وحجم الأعمال على الأرض والآليات والتقنيات المستخدمة، إضافة الى التنسيق بين مختلف الطواقم والتنفيذ الدقيق، لعبت دورا كبيراً في إنجاح هذه المهمة التي تأتي انطلاقا من رؤية المطور وخبرته في قطاع العقارات والانشاءات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصبة الخرسانية تشكل مسطح القاعدة المعدة لطوابق الخدمات تحت الأرض من مواقف سيارات ومخازن، إضافة إلى الخدمات الأخرى، وستكون بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية للحي السكني الواقع في الجزء الشمالي من بيت حنينا، وبالتالي ضمان خيارات سكنية بمواصفات عالية ومثالية، ومرافق متعددة لسكان الحي في المستقبل.