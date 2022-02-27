"بداية الخليل" تحكم بالسجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها

وطن: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكما بإدانة المتهم (أ،ج) بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأتلافها.

ونظرا لعدم تقديم أي اسبقيات بحق المدان قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف، وغرامة مالية سبعة ألاف دينار ونصف، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أدرني.

وقال مكتب النائب العام في بيان بهذا الخصوص بان هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.