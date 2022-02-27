الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيا في بيت حنينا

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، عائلة على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، قسرا، تحت تهديد الغرامات الباهظة.

وهدمت عائلة شوامرة منزلها المقام منذ عام 2005 ذاتيا، بعد أن أخطرتها بلدية الاحتلال بهدمه ذاتيا أو تحمل تكاليف الهدم.

وقال مالك المنزل رمزي شوامرة: "إن منزله الذي يسكنه مع زوجته وأولاده الخمسة، مبني منذ عام 2005، وأخطرته بلدية الاحتلال بهدمه خلال عام 2016، وغرمته بمبلغ 30 ألف شيقل بسبب ما قالت عنه "بناء غير قانوني وغير مرخص".

وقبل نحو 20 يوما، اقتحم عناصر بلدية الاحتلال المنزل مجددا، ووضعوا إخطارا بالهدم خلال 21 يوما، ورغم محاولات العائلة تأجيل القرار لما بعد عيد الفطر القادم، لكنّ بلدية الاحتلال رفضت ذلك.