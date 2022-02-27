قوات القمع تقتحم قسمي (3) و(8) في "ريمون" واشتباكات مباشرة بين الأسرى والسّجانين

وطن: أكّد نادي الأسير أنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت ظهر اليوم قسمي (3) و(8) في سجن "ريمون"، وحالة من الاشتباك المباشر جرت بين الأسرى والسّجانين.

وأضاف نادي الأسير أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا الشهر ومع بداية انتفاضة الأسرى المستمرة لليوم ال22 على التوالي، سُجلت العديد من الاقتحامات التي تنفذها وحدات القمع بهدف التنكيل بالأسرى، وسلب منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

يُشار إلى إن وحدات القمع كانت قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم (10) في سجن "نفحة" قبل أيام، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى والسّجانين، حيث نكّلت قوات القمع بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

يذكر أن عدد الأسرى في سجن "ريمون" نحو 670 أسير، كما وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، نحو 4500 أسير بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.