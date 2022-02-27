"بال غاز" و"الجابر للإنشاء والتعمير" توقعان اتفاقية توريد وتنفيذ أنظمة وشبكة الغاز في "تاج مول"

وطن: وقعت شركة الجابر للإنشاء والتعمير اتفاقية تعاون مشتركة، مع شركة "بال غاز" للخدمات والتوزيع، لتوريد وتنفيذ أنظمة و شبكة الغاز في مشروع "تاج مول" التجاري في منطقة سردا قرب رام الله.

وجرى التوقيع بين الشريك المؤسس في شركة الجابر السيد راجي مرقة، ومدير عام شركة بال غاز المهندس عطية الرمحي.

حيث اتفق الطرفان على قيام شركة بال غاز بإنشاء وتنفيذ كافة أعمال شبكات الغاز والتمديدات والخزانات بداية من مرحلة البنية التحتية، إضافة إلى اعتمادها كمزود حصري ووحيد لتعبئة الغاز للمركز التجاري "تاج مول".

وستقوم شركة بال غاز بحسب الاتفاقية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة الشبكات والخزانات، ومن المتوقع أن يتم إنهاء أعمال تنفيذ الشبكة خلال جدول زمني يتماشى مع جدول أعمال المبنى.

وفي هذا السياق، قال مرقة إن توقيع اتفاقية تنفيذ وتمديد شبكة الغاز في مشروع "تاج مول" يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء الأعمال في المشروع والذي بدأ منذ نحو سنتين، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة بال غاز باعتبارها الرائدة في هذا المجال بخبرة وكفاءة عالية.

وأضاف مرقة "مشروع تاج مول سيكون عبارة عن مول حقيقي بمستوى عالمي من جميع الجهات، بمساحة تبلغ 80 ألف متر مربع وبتصميم هندسي مبهر، لذلك حرصنا على اختيار شركة موثوقة ومتخصصة في مجال تمديدات الغاز كشركة بال غاز".

بدوره، أكد الرمحي أن "بال غاز" تعمل على تنفيذ شبكات بمستوى عالي جدا، لكبرى المشاريع والشركات الصناعية والتجارية والزراعية وأيضا الاسكانية، وتمتد أعمال الشركة لجميع مدن ومحافظات الوطن من خلال طواقم ذو كفاءة ومشهود لها، وأجهزة متطورة لضمان تقديم أفضل وأسرع خدمة.

وأضاف أن "بال غاز" عملت على رفع مستوى السلامة العامة في جميع مشاريعها والمنشآت التي تديرها وفق المعايير والشروط العالمية، ضمن استراتيجية الشركة في تطوير قطاع الغاز المسال من مواد ومعدات وخدمات للوصول إلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية والأمان.