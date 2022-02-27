حرس الحدود الاوكراني يمارس التمييز العنصري بحق النازحين من البشرة السمراء

رام الله - وطن: قالت مراسلة "بي بي سي"، ستيفاني هيرغاتي، إن حرس الحدود الأوكراني، طلب من المدنيين من البشرة السوداء، العودة إلى مؤخرة طابور النازحين إلى بولندا.

وأشارت في تغريدة لها إلى أن طالبة طب نيجيرية اتهمت حرس الحدود البولندي، بإعادة السود للخلف، بحجة منح الأولوية للأوكرانيين، لكنها أكدت في تغريدة لاحقة إلى أنها تحققت من أحد الطلاب أن حرس الحدود الأوكراني هو من كان يمارس هذا التمييز وليس البولنديين.

ولفتت إلى أن حرس الحدود البولندي، وعبر المتحدث باسمه أكد أنهم يسمحون لجميع النازحين بالدخول، دون تمييز بين شخص وآخر.