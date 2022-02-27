حالة وفاة و 328 اصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة، و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، دون تسجيل أي وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغ 148، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1107 فحصًا مخبريا، وسجلت 2100 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في قطاع غزة 245410، بينهم 13497 حالة نشطة و230008 حالات تعافٍ و1905 حالات وفاة.