الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع حاد في أسعار المنتج بالشهر الأول من العام الجاري

وطن: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 3.22% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 3.49%، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.93%.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 11.38%، (تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج)، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 28.60%، نتيجة ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة.

وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.23%، وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.50% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.99%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات التبغ بنسبة 5.06%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.68%، وأسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.37%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.93%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.90%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 4.76%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 3.98%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.32%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.79%.