الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من الخليل وبيت لحم والقدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد ما لا يقل عن أربعة مواطنين بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وطالت هذه الاعتقالات المواطنين: محمد ايمن طقاطقة (20 عاما)، ومعتصم اسعد طقاطقة (20 عاما)، من بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم.

كما واعتقلت الشاب محمود احمد حمامرة (24 عاما)، من قرية حوسان، أثناء تواجده قرب مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على ارضي المواطنين.

ومن بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب بشار محمد محمود زباينة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن أبو المعتصم عطوان، من صور باهر بالقدس عقب دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته.