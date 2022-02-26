الخارجية: المجر تسمح بمرور الفلسطينيين عبر أراضيها من أوكرانيا

وطن: أفادت سفارة فلسطين لدى المجر، أن السلطات المجرية ستسمح للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في اوكرانيا بصورة قانونية، بالمرور عبر أراضيها، وذلك للتوجه الى الوطن او اي وجهة ثانية يرغبون التوجه اليها.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين، وبعد جهود حثيثة قامت بها سفارة فلسطين لدى المجر شملت التنسيق مع الحكومة المجرية والوزارات ذات العلاقة، ومع خلية الازمة وسفارات دولة فلسطين في اوكرانيا والدول المجاورة، سيسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في اوكرانيا بصورة قانونية، وذلك للتوجه الى الوطن او اي وجهة ثانية يرغبون التوجه اليها. وأكدت السفارة أن الحكومة المجرية ستسمح استثنائيا للمواطنين الفلسطينيين القادمين من اوكرانيا بالدخول الي اراضيها بهدف المرور وبشرط ان يكون المواطن القادم يحمل جواز سفر فلسطيني ساري واقامة سارية في اوكرانيا، وإقامة في الدولة التي يرغب التوجه اليها".

ونوه سفير فلسطين لدى المجر فادي الحسيني ان المواطنين الذين يحملون وثائق سفر او يرغبون بالتوجه الى قطاع غزة، يفضل التواصل مباشرة على البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، مع صورة من (جواز السفر او الوثيقة- الاقامة في اوكرانيا) من اجل العمل على تأمين الدخول الى الوجهة التالية.

[email protected]

[email protected]

يمكن عبور الحدود الاوكرانية - المجرية من خلال النقاط الحدودية التالية، ومواعيد عملها:

‏- Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

‏-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

‏-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

‏-Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

‏- Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

للحالات الطارئة، يمكن التواصل على الارقام: +36-1-326-0340 / +36-1-325-7579 / +36 30 085 4199