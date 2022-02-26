منيب المصري يدين تصريحات رئيس وزراء فرنسا بشأن القدس

وطن: أدان منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بشأن مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة موحده لدولة الاحتلال.

وقال المصري في بيان له، وصل وطن، مساء السبت، إن هذا التصريح المدان بأشد العبارات يعتبر ليس فقط انقلاب على ما أقره القانون الدولي بشأن حق الشعوب بتقرير مصيرها واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967منطقه خاضعة للاحتلال بل أيضا يشكل انقلاب على الموقف الفرنسي الرسمي المؤيد لحل الدولتين والذي يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها "القدس الشرقية".

وأكد المصري خلال تصريحه الصحفي بأن الشعب الفرنسي الحامل لقيم الثورة الفرنسية لا يمكن له أن يقبل بهكذا تصريحات الذي أقل ما يقال عنها بأنها عنصرية وتؤيد إدانة احتلال واستعمار الشعوب.

وطالب المصري رئيس وزراء فرنسا بسحب تصريحاته والاعتذار للشعب الفلسطيني وفي حال لم يقم في ذلك فإن المصري سيعيد وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط الذي قدمته له الحكومة الفرنسية في 26-نيسان-2017 وهو أعلى وسام تمنحه فرنسا.

وقال المصري إن "الدولة التي لا تعترف بحق شعبي في العودة والحرية والاستقلال لا يمكن لي أن أقبل منها أي تكريم لأن هذا يخالف قناعاتي ومبادئي الوطنية التي تشربتها منذ طفولتي ولا يمكن لي أن ابني مجدا على حقوق شعبي مهما كان الثمن".

وختم المصري تصريحه بالطلب من رئيس وزراء فرنسا التراجع عن هذا التصريح الذي يحابي به الحركة الصهيونية على حساب الأخلاق والقيم والقانون.

وأمس الجمعة، قال المسؤول الفرنسي -خلال مشاركته بالعشاء السنوي "للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا" (CRIF)- إنه لن يتوقف عن قول إن القدس عاصمة لليهود.