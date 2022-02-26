حماس: إطلاق النار على القيادي في الجهاد خضر عدنان هو استهداف لكافة القيم الوطنية

وطن: قالت حركة حماس إن "إطلاق النار على القائد الوطني الشيخ خضر عدنان جريمة مستهجنة ومدانة بأشد العبارات، وتستوجب من الكل الوطني الفلسطيني التكتل سدا منيعا أمام هذا التهديد الخطير لحياة رموز العمل الوطني في الضفة الغربية، والمتزامن مع تصاعد تهديدات الاحتلال وعدوانه".

وأضافت في بيان لها، وصل وطن، مساء السبت، إن "استهداف الشيخ خضر عدنان استهداف لكافة القيم الوطنية التي يعمل من أجلها، فلقد عرفه الفلسطينيون حاضرا في نصرة مختلف القضايا الوطنية والحقوقية، وعلى رأس ذلك قضية الأسرى والقدس".

واعتبرت أن "هذه الجريمة تدق جدار الخزان"، محذرةً من "خطر الفلتان الأمني المتصاعد في الضفة الغربية، والذي تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن التقصير في مواجهته، بينما تواصل جهودها الحثيثة في مطاردة المقاومة ورجالها وأنصارها وراياتها"، وفق ما جاء في البيان.

وكان القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان، قال إنه تعرض مساء اليوم السبت، لإطلاق نار من قبل مسلحين، أثناء تواجده في البلدة القديمة بمدينة نابلس.. للمزيد اضغط هنا