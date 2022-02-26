العامور يدعو لعقد حوار وطني شامل لمواجهة الازمة الاقتصادية في فلسطين

وطن: دعا رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين-القدس المهندس محمد العامور لعقد حوار وطني شامل لبحث سبل مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني للخروج بمقترحات عملية لمواجهة الازمة الراهنة.

وقال العامور في تصريح صحفي له، وصل وطن، السبت، إنه " في ظل الاحداث السياسية والأمنية الدولية المتسارعة، وتأثيرها المباشر على وضعنا الاقتصادي والمعيشي اليوم المتوقع على ابناء شعبنا، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية كقطاع خاص، اطالب بعقد حوار شامل بمشاركة القيادة والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من اجل الخروج معا ،بموقف وتوصيات موحده لمحاولة التخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية على وطننا وابناء شعبنا."

واكد العامور أن مسؤولية المرحلة القادمة وتداعياتها كبيره، لا تستطيع جهة واحده تحمل مسؤوليتها.

ويذكر ان جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين-القدس تتواصل مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني لعقد هذا المؤتمر لبحث سبل مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها.