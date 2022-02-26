"الخارجية": سفيرنا لدى أوكرانيا على رأس عمله في العاصمة كييف

وطن: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، أن سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني على رأس عمله في العاصمة كييف.

وقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إن السفير الدجاني قام اليوم بزيارة تفقدية للمعابر الحدودية مع بولندا، حيث التقى مع مسؤولي دائرة الهجرة والمعابر الأوكرانيين، وبحث معهم تسهيل عبور الفلسطينيين الى بولندا، خاصة في ظل الأزمة الخانقة على المعابر.

وأضاف الديك في بيان صدر عن الوزارة، أن السفير الدجاني متواجد في مقر عمله في العاصمة كييف، ويواصل أداء مهامه في متابعة أوضاع الجالية والطلبة.