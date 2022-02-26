إطلاق النار على القيادي بالجهاد خضر عدنان في نابلس اليوم، والحركة تؤكد: هذه جريمة واضحة يقف خلفها الاحتلال

وطن: قال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، إنه تعرض مساء اليوم السبت، لإطلاق نار من قبل مسلحين، أثناء تواجده في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وقال خضر عدنان إنه كان برفقة عائلات الشهداء الثلاثة (الشيشاني والمبسلط والدخيل) حين تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إطلاق النار على القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها مخابرات الاحتلال.

وأكد النخالة في تصريح مقتضب له مساء السبت أن "الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على حركة الجهاد وعلى كل مجاهد فيها وسنتصرف بناء على ذلك".