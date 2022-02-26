مصرع 13 شخصا في انقلاب قارب قبالة السواحل الفيتنامية

وطن: لقي 13 شخصًا مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه قبالة السواحل الفيتنامية.

ونقلت "المصادر" عن مسؤول في مدينة "هوي آن" الفيتنامية قوله إنه "تم العثور على جثث 13 سائحًا على الأقل، كما لا يزال أربعة آخرون مفقودين بعد انقلاب قارب يوم السبت قبالة المدينة التي تقع على الساحل الأوسط لفيتنام"، مضيفًا أن "عمليات البحث تتواصل عن المفقودين".

وأوضح أن "جميع السائحين فيتناميون وإن هناك أطفالا من بينهم"، قائلًا: "سنجري تحقيقًا في سبب الحادث... البحر هائج لكنه ليس هائجا إلى الدرجة التي تمنع جهودنا للبحث والإنقاذ".

وقالت الحكومة في بيان إن الحادث وقع بينما كان على متن القارب 36 سائحًا وثلاثة بحارة وكان في طريقه من جزيرة "كو لاو تشام" إلى "هوي آن".

وتشهد فيتنام زيادة في الأنشطة السياحية بعد أن رفعت معظم قيود فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.