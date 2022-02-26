روسيا: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا إقامة سلطةٍ صديقةٍ لنا

وطن: قالت مصادر روسية موثوقة قولها إنَّ "القوات الروسية تلقّت أوامر بتحييد القدرات العسكرية للتشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة، وأسر أفرادها قدر الإمكان".

وأضافت المصادر "هدف العملية العسكرية الروسية تسليم زمام الأمور في أوكرانيا لجهاتٍ مسؤولةٍ، وإقامة سلطةٍ صديقةٍ لروسيا".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يومٍ واحدٍ على مناشدةٍ أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".

وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقاً لخطة العملية".

ووصلت القوات الروسية وصلت إلى مشارف مدينة ماريوبل، الواقعة على شاطئ البحر الأسود.

كما وصلت القوات الشعبية في دونباس وصلت أيضاً إلى مشارف ماريوبل من جهة الشرق.

ويتقدم الجيش الروسي كذلك نحو مدينة نيكولايف من عدة جهات بهدف تطويقها.

وتسعى القوات الروسية لتطويق مدينة أوديسا من جهة الشمال، بعد عزلها عن البحر الأسود". كما تشهد كافة المحاور الجنوبية هروباً جماعياً للقوات الأوكرانية.

وذكرت مصادر روسية موثوقة، إنَّ "القوات الروسية تلقّت أوامر بتحييد القدرات العسكرية للتشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة، وأسر أفرادها قدر الإمكان".

وبيّنت هذه المصادر أنَّ "قادة القطعات الروسية مخولون بالتفاوض مع الضباط الأوكرانيين، من أجل عدم إبداءِ مقاومةٍ، والتعاون في ضبط الأمن والنظام داخل المدن الأوكرانية"

ولفتت المصادر إلى وجود تجاوبٍ كبيرٍ لدى الكثير من العسكريين الأوكرانيين للتعاون مع القوات الروسية.

(الميادين)