منظمة الزمالة الدولية تعتمد هيئة الرواد الفلسطينية عضوا كامل العضوية

وطن: اعتمدت منظمة الزمالة الدولية للكشافة والمرشدات اليوم السبت، هيئة الرواد الفلسطينية عضوا كامل العضوية في المنظمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور فلسطيني يمثل هيئة الرواد.

وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر قبول عضوية هيئة الرواد الفلسطينية إضافة لقبول عدد آخر من الدول بصفة مراقب، كما تم اختيار أعضاء جدد في المنظمة.

وهنأ رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، الأسرة الكشفية بشكل عام وكافة أعضاء هيئة الرواد خاصة بهذا الإنجاز، معتبرا أن هذا الانجاز جاء استحقاقا فلسطينيا لسلسلة الإنجازات الكشفية التي تم تحقيقها على مختلف الصعد.

وأكد مواصلة العمل لبناء مؤسسة كشفية تليق باسم وإرث الحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية الذي يمتد عميقا في جذور التاريخ الفلسطيني ووجه الرجوب الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الذين ساندوا طلب عضوية هيئة الرواد الفلسطينية.