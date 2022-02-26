التحالف الشعبي للتغيير والهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات تؤكد ان هناك جهة مسؤولية عليا عبأت وحرضت بالاغتيال

وطن:

أكد التحالف الشعبي للتتغير والهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات في بيان وصل وطن نسخة منه بعنوان "دم غال وقاتل رخيص" ان حلقة ما خفي اعظم التي بثتها قناة الجزيرة يوم امس فتحت الباب على تساؤلات كبيرة ومهمة بان هناك جهة مسؤولة عليا قامت بتعبأة والتحريض والتنفيذ لعملية أغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات بالاضافة ان البرنامج اوضح غياب الجدية في التحقيق من قبل النيابة العسكرية والمحكمة لصرف النظر عن البعد السياسي والمسؤولية الواقعة على كبار المسؤولين الامنيين والسياسيين

وفيما يلي نص البيان

بيان صادر عن التحالف الشعبي للتغيير والهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات

دم غال وقاتل رخيص

جاء بث حلقة ( ما خفي أعظم ) في ظل مشاهدة مليونية واهتمام شعبي فلسطيني وعربي عارم و في ظل محاكمة هزلية للادوات التنفيذية لقتل نزار بنات ، والتي تستقبل شهود زور على الملأ في مسرحية هزلية لا يتقن الممثلون فيها أدوارهم في سعيهم لتضليل العدالة في ظل هذا كله فاننا نؤكد على ما يلي :

اولا : فتحت حلقة ما خفي اعظم الباب على تساؤلات كبيرة ومهمة أكثر مما أعطت إجابات ، وأكدت على أن هناك جهة مسؤولة عليا ؛ عبأت وحرضت وأمرت مجموعة الاغتيال ، فعنوان الحلقة من أعطى الأمر يشي بشكل منطقي أن هناك جهة أصدرت الأمر المباشر بالإغتيال وتبقى داء نزار تصرخ من أصدر امر القتل ؟ وبأي حق يقتل نفسا بريئة وكانه يزلزل اركان الكعبة ؟ .

ثانيا : إن اي متتبع لإجراءات المحاكمة والتحقيق يكشف وبسهولة غياب الجدية في التحقيق من قبل النيابة العسكرية والمحكمة ، اننا في التحالف الشعبي واللجنة الوطنية لعدالة نزار نؤكد أن إغفال التحقيق فيما يتعلق بتتبع المكالمات بين قائد مجموعة التنفيذ والأشخاص الثلاثة من قيادة الوقائي بالخليل وتجاهل المكالمات بين الثلاثة المذكورين والجهات العليا أمر غير منطقي، وغير مقبول وكأنه يريد حماية الجهات العليا من المساءلة ، و حصر الجريمة في الجهات التنفيذية وكيفية تعاطيها مع الاوامر ، وبالتالي صرف الأنظار عن البعد السياسي والمسؤولية الواقعة على كبار المسؤولين الامنيين والسياسيين .

ثالثا : إننا في التحالف الشعبي للتغيير والهيئة الوطنية للعدالة نزار بنات نؤكد أن المحكمة والتحقيق العسكري والضغوط على عائلة بنات جهد منظم ومن مستويات عليا ، لطمس معالم الجريمة واغتيال الحقيقة من أجل حماية من قرر وخطط وهيأ واعطى التعليمات وأصدر الامر . وبناء عليه فإن أية أحكام قضائية تقوم على ذلك التحقيق الموجه والمنقوص لن يحقق العدالة الناجزة لدم نزار ووصول شعبنا الى كبد الحقيقة غير المنقوصة .

في ضوء كل ما سبق فإننا نعيد تأكيدنا على ما يلي :

اولا : ان إنجاز العدالة لنزار يتطلب المباشرة بالاستجابة لمطلبنا المعروف والمعلن منذ اليوم الاول لجريمة الاغتيال بتشكيل لجنة وطنية وقانونية مستقلة لإعادة التحقيق في الاغتيال ودون تباطؤ أو وتلكؤ .

ثانيا : ما لم تشكل هذه اللجنة فورا ، فان اللجنة والتحالف بصدد البحث في دعم واسناد العائلة في سعيها بالتوجه إلى القضاء الدولي . فقد أثبتت وقائع مجريات المحاكمة دون ريب أن القضاء المحلي يخضع لهيمنة وسيطرة وتدخل المستوى السياسي ولذا لن يكون للاسف الشديد عنوانا للعدالة الناجزة .

ثالثا : ندعو كل جماهير لشعبنا ومؤسسات حقوق الانسان المحلية والفعاليات الاهلية والشعبية لمزيد من الضغط والمشاركة في الفعاليات الشعبية تحت عنوان " تشكيل لجنة وطنية قانونية مستقلة " لفتح تحقيق شامل بشان جريمة اغتيال الشهيد نزار وعلى السلطة الالتزام بتقديم كل ما يطلب منها لإعداد تقريرها الشامل بكل شفافية أمام الرأي العام الفلسطيني والعالمي .

العدالة للشهيد نزار بنات

المحاسبة لكل المتورطين في جريمة الاغتيال وعلى كل المستويات

التحالف الشعبي للتغيير اللجنة الوطنية لعدالة نزار

فلسطين. ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٢