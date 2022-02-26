الشرطة تقبض على فار من العدالة محكوم بالسجن 10 سنوات

وطن: ذكرت الشرطة، اليوم السبت، انها قبضت على شخص صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات، بعد فراره من العدالة لمدة 4 سنوات.

واوضحت أنه من خلال المتابعة من قبل مركز شرطة شقبا/ غرب رام الله، لملاحقة المطلوبين للقضاء، وردت معلومات حول وجود شخص فار من وجه العدالة منذ 4 سنوات، في منزل قيد الإنشاء بين بلدتي قبيا ونعلين، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات، توجهت قوة من الشرطة إلى المكان وقبضت على الشخص.

وأشارت الى انه تم التحفّظ على المطلوب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.