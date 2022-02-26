87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح السبت، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للمرة الأولى منذ نحو شهر.

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنه تم إجراء 459 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 87 إصابة.

كما أعلنت الصحة عن تعافي 1700 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 245082 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15270، وإجمالي المتعافين 227908، وإجمالي الوفيات 1904.

في حين، فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 155 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 650312 شخصا.