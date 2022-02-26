تطورات الحرب في أوكرانيا... قتل عنيف على مشارف العاصمة

وطن: هاجمت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات، فيما ذكر الجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت أنه تصدّى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على محطة لتوليد الكهرباء.

وسُمع دوي متكرر للمدفعية الثقيلة والنيران الكثيفة على مسافة من وسط العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية هاجمت قاعدة عسكرية على شارع رئيسي في كييف، لكن قواته تمكنت من صد الهجوم.

ورغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، مما أعطى بصيص أمل للدبلوماسية منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا الخميس الماضي.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية، صباح اليوم السبت.

وقالت إن قواتها دمرت، 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مُسيرات أوكرانية.

كما أعلنت تدمير "87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية عسكرية"

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية فجرت جسورا مؤدية إلى كييف من الشمال الغربي لإبطاء التقدم الروسي.

ولفتت إلى أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على بلدة فاسيلكيف، مشددة على أن ذلك سيمكن الروس من محاصرة كييف "بشكل فعال".

وقال مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إن قتالا يدور بالقرب من خيرسون وميكولايف وأوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، إن المناطق القريبة من مدن سومي وبولتافا وماريبول تعرضت لضربات جوية، مع إطلاق صواريخ كروز من طراز "كاليبر" على البلاد من البحر الأسود.

وأفادت التقارير بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من المقرات الحكومية في وسط العاصمة الأوكرانية، كييف صباح يوم السبت.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق عن وقوع هجوم على قاعدة عسكرية قريبة من وسط المدينة، وقالت إن قواتها تمكنت من صد الهجوم.