الطقس: استمرار الأمطار حتى ساعات المساء

وطن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، اليوم السبت، و يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق ، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .