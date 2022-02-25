الخارجية الروسية تستدعي سفير الاحتلال بسبب تصريحات لابيد

وطن: استدعت موسكو، الجمعة، سفير الاحتلال لديها، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية يائير لابيد، تدين تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، استدعت الخارجية الروسية سفير الاحتلال لدى موسكو أليكس بن تسفي.

وأوضحت أن "نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اجتمع مع بن تسفي، وسأله: كيف تدين إسرائيل هجوما على النازيين؟".

وأضافت الصحيفة أن "السفير الإسرائيلي قال إن بلاده قلقة للغاية من الوضع وعلى حياة الإسرائيليين في أوكرانيا وطاقم سفارتها هناك، وتأمل في إنهاء التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي".