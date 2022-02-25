الأردن تسجّل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13785 وفاة و1614698 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 18.42% بعد إجراء 42668 فحصًا.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 116364 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 823 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4676633، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4359345.