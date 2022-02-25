د.مصطفى البرغوثي : لن ننسى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته مع نشطاء المبادرة الوطنية في مسيرة المقاومة الشعبية في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل، أن الشعب الفلسطيني لن ينسى شهداءه.

وأضاف: شبعنا موحد في نضاله ليس فقط من أجل انهاء الاحتلال، بل ومن أجل إسقاط نظام الابرتهايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية.

وحيا البرغوثي المشاركين في تظاهرة الخليل، وشكر المتضامنين الذين توافدوا من مناطق مختلفة. مؤكدا أن "الاحتلال والاضطهاد العنصري مصيره الزوال، وأن تحقيق الحرية هو خير ما نكرم به الشهداء".