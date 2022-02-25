الصحة: تسجيل 17 حالة وفاة و 1594 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 37، قلقيلية 15، جنين 42، سلفيت 6، رام الله والبيرة 51، بيت لحم 22، طوباس 8، نابلس 41، ضواحي القدس 6، الخليل 34، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 509، مدينة القدس 815".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 86، قلقيلية 66، جنين 66، سلفيت 35، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 58، طوباس 13، نابلس 121، ضواحي القدس 65، الخليل 114، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 3300، مدينة القدس 1280".



وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في أريحا والأغوار، حالتان في الخليل، حالة في ضواحي القدس، حالتان في مدينة القدس، 3 حالات في بيت لحم، حالتان في طوباس، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.