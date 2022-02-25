دولة الاحتلال أمام "معضلة".. مطالبة بالتنديد بروسيا في الأمم المتحدة

وطن: يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يندد بها في أعقاب غزوها لأوكرانيا، الذي سيطرح في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم، الجمعة، وإثر الفيتو الروسي سينتقل التصويت على مشروع القرار إلى الجمعية العامة.

وتوجهت الولايات المتحدة وألبانيا، اللتان قدمتا مشروع القرار، إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها دولة الاحتلال، وطالبتهم بتأييد مشروع القرار.

وهدف الولايات المتحدة من هذه الخطوة هو إظهار تأييد واسع بقدر الإمكان للتنديد بروسيا. وأصدرت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بيانا طلبت فيه من جميع الدول تأييد مشروع قرار التنديد بروسيا.

وتم إرسال طلب مشروع القرار، الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وسيقرر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، في الموقف الإسرائيلي من مشروع القرار. وبحسب "واينت"، فإنه لن يكون هناك خيارا أما دولة الاحتلال سوى الانضمام إلى التنديد، وذلك إثر تنديد لبيد، أمس، بالغزو الروسي. ووصف "واينت" ذلك بـ"المعضلة الإسرائيلية" لان دولة الاحتلال تعبر عن تضامنها مع أوكرانيا، لكنها تمتنع عن التنديد بروسيا، وتعتبر أن من شأن ذلك أن يضر بالتنسيق الأمني بينها وبين روسيا في سوريا.

وفي حال قرر المستوى السياسي في دولة الاحتلال الاستجابة لطلب التنديد، سيضطر إردان إلى أن يبلغ هذا الموقف للرئيسة الدورية لمجلس الأمن، وهي روسيا حاليا.

وكان لبيد قد ندد بالغزو الروسي، ظهر أمس، وقال إن وأضاف أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا هو خرق خطير للنظام العالمي، وإسرائيل تندد بهذا الهجوم، ومستعدة وتستعد لتقديم مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا".

لكن بعد ذلك بساعات، صرح بينيت بأن "هذه فترة صعبة وتراجيدية، وقلبنا مع مواطني أوكرانيا الذين علقوا في وضع كهذا دون ذنب اقترفوه"، لكنه امتنع عن التنديد بروسيا. وأول من أمس، أعلنت دولة الاحتلال في بيان أنها "تدعم سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا" من دون أن تذكر روسيا.

يشار إلى أنه عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم، في العام 2014، تغيبت دولة الاحتلال عن تصويت على تنديد بروسيا في الجمعية العامة، وادعت أن التغيب سببه إضراب موظفي وزارة الخارجية، لكن السبب الحقيقي، وفقا لـ"واينت" كان التخوف من إثارة غضب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وبعد ذلك انضمت إلى جولات تصويت ضد روسيا، وعبر الكرملين عن استيائه من ذلك.

(عرب 48)