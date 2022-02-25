الكرملين: روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الغرب

وطن: أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

ورفض المتحدث الروسي التعليق على المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي أدى إلى فرض العقوبات، قائلا إنه ينبغي إحالة الأسئلة المتعلقة بوفيات المدنيين الأوكرانيين إلى الجيش.

وتعرضت روسيا لعقوبات أوروبية وأميركية وبريطانية واسعة وقاسية عقب دخولها أراضي أوكرانيا.