أسماء سلامة تكتب لوطن .. من الذي وقع في الفخ؟

فعلها فلاديمير بوتين، ونفذ تهديداته بالحرب على أوكرانيا، لم يستغرق الأمر سوى ساعات، حتى باتت المدرعات الروسية في تشرنوبل، وفي العاصمة الأوكرانية كييف.

يقول البعض أن فلاديمير بوتين قد وقع في الفخ، وبدأ حرباً سيكون الخاسر فيها، في حين أن كل المؤشرات على الأرض تشير إلى عكس ذلك.

أوكرانيا التي كانت تضرب بيد حلفائها، وتتحدى روسيا، باتت الآن وحيدة في وجه الدب الروسي، ولم تتلقى سوى عبارات الشجب والتنديد، والدعوات إلى احترام القانون الدولي، هذه الحالة التي يعرفها العرب جيدا، ونحن الفلسطينيون على وجه الخصوص، فمنذ عام 1948 ونحن ننتظر ونطالب بتطبيق واحترام القانون الدولي، وبتنا لاجئين على ارضنا، والحال لا يختلف في اليمن وليبيا وسوريا، التي يتم بناء مخيمات للنازحين منها على أرضها، وكأن تاريخ لجوئنا يعيد نفسه هناك، وما زلنا نستمع لعبارات الشجب والتنديد والمطالبات باحترام القانون الدولي والآن من ساند عدونا في مخالفته لهذا القانون يطالب الآخرين باحترامه، إن كانت الحالة كذلك، فنحن الآن نطالب بتعويض من الأمم المتحدة على مخالفة تطبيق القانون الدولي بحقنا طوال تلك العقود.

أوكرانيا التي راهنت على وقوف حلف الناتو الذي كانت تسعى للانضمام إليه، وتخلت بموجب اتفاقية بودابست عام 1994 عن سلاحها النووي من أجله، السلاح الذي كان قوة عظيمة لا يستهان بها، تقف الآن وحيدة في وجه ثاني أكبر جيش في العالم، باتت تستجدي الإمدادات الدفاعية منه.

كانت تظن الولايات المتحدة أنها قد وصلت إلى درجة التفرد بالهيمنة على العالم، وربما كانت عنجهيتها تثبت يقينها من ذلك، وكانت تشك في مدى جدية تهديدات روسيا بشن حملة عسكرية ضد أوكرانيا، يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تقول: لن يجرؤ بوتين على فعلها، ويضع نفسه في احتمالية المواجهة المباشرة مع حلف الناتو الذي يربض في أوروبا على مقربة منه، فهل كان نوعا من الاستخفاف بالآخر، أم هي العنجهية فقط؟

اعتادت أمريكيا لعقود طويلة على سماع التهديدات ولكن لم يكن أحد يجرؤ على تنفيذها، وفي النهاية كانت تسير الأمور وفق خططها في العالم، كلفها ذلك الكثير، وباتت تستنفذ طاقاتها في كل جولة من جولات فرض السيطرة على العالم، خسرت الكثير في حربها على أفغانستان، وانسحبت في النهاية من هناك، كما أن حرب العراق استنفذت جزءا آخر من هذه القدرات، وكبدتها خسائر كبيرة، نعم قام العرب بتعويض تلك الخسائر من نفطهم، ولكن لا تعويض للمجتمع الأمريكي والرأي العام هناك عن خسارة جنوده، وعودة البعض منهم مشوها والأمراض النفسية التي عادوا بها، ناهيك عن خسائر أمريكا جراء تدخلها في الحرب في سوريا، فهل كانت الإدارة الأمريكية ستضع نفسها في مواجهة الرأي العام واتخاذ قرار بخوض حرب جديدة ضد روسيا في أوكرانيا؟

الحرب قاسية بكل المعايير، ويدفع الثمن الأكبر فيها المدنيون الأبرياء، ولكن قرارات القيادات فيما يتعلق بخوض الحروب تكون محكومة أكثر بحسابات السياسة والاقتصاد، ربما يفكرون في ويلات الحروب ومعاناة المدنيين، ولكنهم يعتبرون ذلك تضحية في سبيل الأمان المستقبلي طويل الأمد. فالقيادات تقع أحيانا في مأزق ما بين الاستسلام والخضوع للضغوطات في سبيل حماية مواطنيها، وفقد المكانة والسيادة الحقيقية، وبين خوض الحرب وتكبد خسائر الأرواح والحفاظ على الكرامة والسيادة، وهنا تأتي حسابات أخرى في التداخل. القدرة على الاستمرار ومدى القوة والصمود، والحنكة العسكرية والسياسية، وباعتقادي أن كل هذه الأمور تجتمع ادى الرئيس الروسي بوتين، وهي التي قادته لاتخاذ قرار شن الحملة العسكرية ومهاجمة أوكرانيا، فانطلق السهم، وحسم الأمر. فهل يكون هو من وقع في فخ الحرب؟ أم أوقع الغرب فيه؟

أما الرئيس الأوكراني، الذي بحتمي بالقرب من حدود بلاده مع بولندا تاركا كييف، وبالقرب من جنود الناتو المرابطين هناك، فهو الآن في مأزق كبير، لا سلاح نووي يلوح به كقوة، ولا حلفاء مستعدون للمشاركة في حربه، بعد إعلان أمريكا على لسان الرئيس بايدن أنها لن تقاتل على الاراضي الأوكرانية، الحال الآن أن حلف الناتو قد وضع الرئيس الأوكراني في مواجهة مع روسيا، ووقف ليندد ويشجب من بعيد، وبدل قيادة قوة دفاعية في وجه روسيا، يبادرون لقيادة حملة لحشد الشجب والاستنكار، فما الذي تبقى أمام رئيس أوكرانيا ليفعله؟

لا شيء يبدو ممكنا في الوقت الحالي، إما الرهان على قرار آخر من روسيا بالانسحاب، أو التسليم لبوتين، أو قرار مفاجئ قد يغير مسار الأحداث.

أما فيما يتعلق بالعقوبات التي يلوح بها الجميع ضد روسيا، فهم يعرفون جيدا أن بوتين قد استعد لذلك مسبقا، التحالف الاقتصادي مع الصين سيقف في وجه تحالفاتهم، فلا حاجة له بالبقاء بنظام سويفت المالي، كما أن تجربة فرض العقوبات لأربعين عاما لم تجد نفعا في التجربة الإيرانية.

تركيا من جهة أخرى، وهي العضو في حلف الناتو، والأقرب جغرافيا على ساحة الحرب، تقف هي الأخرى في موقف لا تحسد عليه، ما يسري على أعضاء حلف الناتو يسري عليها، لا قرار بالتدخل الفعلي في الحرب، والقتال على الأراضي الأوكرانية، ولكن لتركيا السيادة على مضيق البسفور، وبيدها منع حركة البوارج الحربية الروسية، فهل سيتخذ أردوغان القرار بعرقلة خطة بوتين ويستخدم سلطاته على البسفور؟ وبالتالي يعتبر الأكثر تدخلا في المواجهة، أو أنه سيبقي الأمور على ما هي عليه، ويراقب الأوضاع عن كثب؟ تركيا التي يصعب فهم مواقفها أحيانا، فهي تعارض أمريكا في دعمها لدولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وتقف موقف المساند الداعم لقضية فلسطين، وفي ذات الوقت تدعم الموقف الأمريكي في سوريا ضد نظام الأسد وبالتالي روسيا، فكيف ستكون حساباتها في الأزمة الأوكرانية الروسية، هل ستكون المصلحة التركية في الوقوف مع الولايات المتحدة هذه المرة أم ضدها؟

الواضح والجلي الآن، هو أولا ما كشفته بل أكدته الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الازدواجية الواضحة في المعايير الدولية، بين المطالبة باحترام القانون الدولي في حالة، والمشاركة في خرق ذات القانون في حالات أخرى، والعالم كله يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الازدواجية، بات من المتوقع أن يتم تغيير القانون الدولي، بأن يتم ذكر الدول التي يحق لها التمتع بهذا القانون، وتسري عليها أحكامه، وحرمان باقي الدول من هذا الحق، لتصبح ارضا للانتهاكات، ويدفع مواطنوها الثمن.

وثانيا كل من يراهن على تحالفه مع أمريكا، ويسير في ركبها اعتقادا منه أنها ستؤمن له الحماية إن تعرض لهجوم من أعدائه، في اعتقادي على الجميع الآن إعادة النظر في هذه المراهنة، فالتجارب باتت كثيرة، أمريكا لم تحم أحدا في وجه روسيا، بوتين شن حربا على جورجيا وجعلها دولتين وأمريكا لم تفعل شيئا، بوتين أعاد القرم للسيطرة الروسية وأمريكا لم تفعل شيئا، بوتين الآن يفصل اقليم كامل عن أوكرانيا ويحوله لدولتين ويمنحه حق الحماية ويجتاح أوكرانيا، وأمريكا تعلن أنها لن تحارب، فعلى ماذا تراهنون؟

منطقة الشرق الأوسط وربما العالم بأسرة على حافة تغيير كبير، هناك قوة عظمى فرضت وجودها بكل قوة، هي روسيا، وقوة عظمى أخرى تستعد لخطوة مشابهة هي الصين على الجانب الآخرمن العالم، وستتغير قواعد اللعبة.