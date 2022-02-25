حزب الشعب ينعى رفيقه المناضل عبد الكريم مخلوف سكرتير الحزب في أوروبا

وطن: نع حزب الشعب الفلسطيني رفيقه العزيز المناضل، عبد الكريم مخلوف (أبو غسان)، سكرتير منظمة حزب الشعب في أوروبا.

وقال الحزب في بيان له، وصل وطن، إن حزب الشعب وهو ينعى بمزيد من الحزن والأسى رفيقه العزيز عبد الكريم مخلوف، يتقدم من أسرته ومن رفاقنا ورفيقاتنا جميعاَ بأحر التعازي والمواساة.

وأضاف الحزب: التحق الرفيق الراحل عبد الكريم في صفوف الحزب الشيوعي في فترة مبكرة من حياته وهو طالبا في مدرسة الهاشمية بمدينة البيرة، وكان ناشطا في كل مظاهرات الطلبة ضد الاحتلال وناشطا بارزاَ في لجان العمل التطوعي والفعاليات الشبابية المتنوعة في مدينتي رام الله والبيرة.

أكمل الرفيق الراحل دراسته الجامعية في رومانيا في مجال الهندسة، وكان ممثلاَ للحزب في الاتحاد العام لطلبة فلسطين ومشاركا نشطاَ في كل فعالياته.

عاد إلى أرض الوطن وعمل بنشاط في المجال العمل النقابي، حيث خاض العديد من النضالات النقابية في مكان عمله الى جانب زملائه المهندسين والعمال، ما أدى إلى فصله من العمل على خلفية نشاطه النقابي أكثر من مرة، قبل ان يعود إلى رومانيا ويعمل في قطاع الاعمال، حيث حاز على ثقة ومحبة وصداقة كل من عرفه.

وكان الرفيق الراحل لعب دورا مركزياَ في إعادة تنظيم نشاط الحزب في أوروبا، وبمبادرة منه عقدت العديد من مؤتمرات الحزب في أوروبا، حيث قام باستضافتها أكثر من مرة في رومانيا.

انتخب سكرتيرا لمنظمة الحزب في أوروبا خلال مؤتمرها الأخير، وعضوا في المؤتمر العام للحزب، كان دائم التواصل مع الرفاق ومتابعاَ نشطاَ للأوضاع العامة، وداعماَ فعالاَ لأنشطة الجالية الفلسطينية ولجان التضامن الدولي مع شعبنا.

وقال الحزب إن "الرحيل المبكر لرفيقنا المناضل عبد الكريم مخلوف، يشكل خسارة كبيرة لحزبنا وشعبنا. نم قرير العين ايها الرفيق العزيز (أبو غسان)، فذكراك حية في قلوب رفاقك وشعبك".