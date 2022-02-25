من قلب حي الشيخ جراح ... المصري يحيي صمود المقدسيين الأسطوري

وطن: زار منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين حي الشيخ جراح بمدينة القدس والتقى أهالي الحي والفعاليات المقدسية المتواجدة.

وحيّا المصري الصمود الأسطوري للمقدسيين في مواجهة الجرائم والاعتداءات المستمرة للاحتلال وقطعان المستوطنين، معبرا عن تقديره العالي لهذا الصمود البطولي مطالبا بأوسع تفاعل ودعم ومساندة من كل أبناء الشعب الفلسطيني وبمختلف مناطق تواجده لمنع تهويد حي الشيخ جراح وتهجير أهله الأصليين.



وأدان المصري ممارسات الاحتلال في مدينة القدس. وطالب المجتمع الدولي بتحرك فعلي وجاد باعتبار هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية، وضمن سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال يوميا في القدس وباقي أنحاء فلسطين المحتلة.